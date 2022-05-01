Вайсфельд назвал ключевой момент финальной серии Кубка Гагарина

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о финале Кубка Гагарина, где ЦСКА в семи матчах обыграл «Металлург».



«Серии «Металлург» – ЦСКА не хватило только овертайма в седьмом матче? Мне кажется, что сценарий с овертаймом был маловероятен. Счёт 4:1 не соответствует соотношению сил. Обычно овертайм происходит в том случае, когда команды играют очень аккуратно. Вчера на кон было поставлено всё.



Ключевой момент серии? Победа ЦСКА в овертайме пятого матча в Магнитогорске. Стоит ли продолжать Кошечкину? Надо спросить, насколько он готов к этому. Если у него есть желание, то, конечно, стоит – он показывает великолепный хоккей. Готов ли Федотов к НХЛ? Никто никогда не знает наверняка. Если есть возможность уехать, то даже не стоит задумываться», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.