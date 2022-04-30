«Всем умникам и дилетантам — это наша победа!» Что говорили после победы ЦСКА в финале КХЛ

30 апреля 2022 года — золотой день для ХК ЦСКА. Армейцы выиграли седьмой матч финала КХЛ у «Магнитки», эффектно завершив мощный камбэк в серии. 1-3 превратились в 4-3, а у ЦСКА в коллекции теперь два Кубка Гагарина.

После матча с журналистами активно общались самые разные спикеры: тренеры, руководители, игроки и даже Александр Попов. Трудно вспомнить, когда MVP финала вообще когда-то давал интервью, а тут главный герой дня уделил время журналистам после того, как доктора ЦСКА устранили последствия его героизма.

«Мы трудились, не сдавались, и поэтому — мы чемпионы!»

Голкипер ЦСКА Иван Федотов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.

«Эмоции невероятные! Такой камбэк сделать с 1-3 в финальной серии. О таком мечтаешь в детстве, идёшь к этому шаг за шагом. Это невероятно, но без командного духа, командной работы этого не было бы. Мы трудились, не сдавались, и поэтому сейчас мы чемпионы и мы празднуем. Просто нет слов!



Временами что-то смотрел в прессе, но старался, чтобы это не мешало. Это хоккей, здесь всегда много каких-то разговоров, скандалов, этим он и интересен», — сказал Федотов в эфире КХЛ ТВ.

«Это невероятно! Даже не верится пока»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание командой Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3. Для Фёдорова этот сезон стал первым в тренерской карьере.



«Может быть, какие-то фантазии были, что в первый же год тренерской работы стану чемпионом, но это было несерьёзно. Я понимал, что потребуется огромный труд, титаническая отдача наших хоккеистов. Я просто хотел понять, какие нужны сочетания, над чем работать, чтобы достичь результата. Благодаря моему тренерскому штабу нам удалось найти правильные решения. Ну и ребята сплотились, ведь у нас было восемь новичков, включая главного тренера. Это невероятно, даже не верится пока!» — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.

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«Всем умникам и дилетантам, которые не верили — это наша победа»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина. Армейцы обыграли «Металлург» в финальной серии (4-3).



«Всем умникам, которые пишут до сезона, которые не верили, — это наша победа. Чем чаще вы будете писать плохое, тем лучше, поэтому мы будем выигрывать. Это всем дилетантам, которые нас очень сильно любят. А на самом деле мы старались и верили в свою победу. Мы практически не читали всё то, что пишут в негативном свете. Мы понимаем, что эти люди — диванные зрители, вот и всё.



Почему летом решили сделать Фёдорова главным тренером? Не боги горшки обжигают. Все вместе мы смогли достичь того, что сегодня дало большой результат. Огромное спасибо нашему тренерскому штабу и наблюдательному совету. Потому что Сергея Викторовича назначал Игорь Иванович Сечин. Игорь Иванович, это ваша заслуга в том числе, мы с вами, спасибо за доверие», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Два быстрых гола на наших ошибках, а потом ЦСКА выставил «автобус»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче серии финала плей-офф КХЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:4, ЦСКА выиграл серию 4-3.



«Два быстрых гола на наших ошибках, и потом, как это модно сейчас говорить, ЦСКА выставил «автобус». Хорошо у них сыграл вратарь, поэтому, к сожалению, мы сегодня не выиграли Кубок.



Что стало переломным моментом в серии? Наверное, то, что мы играли с ЦСКА. Мы же не проиграли 2:8, 2:8. Нет, мы проиграли один матч в овертайме, второй – тоже в одну шайбу. Эта команда четыре года добиралась до финалов плей-офф. Там просто взрослые ребята, которые всё знают и прошли Олимпийские игры и чемпионаты мира. Многих из них я тренировал в сборной России, там опытная команда. Она мощнее и здоровее. Нам не хватило опыта? Отчасти да. Сейчас уже говорили о том, что некоторые наши ребята никогда не поднимались так высоко и не доходили до финалов и играть было непросто.



В 2016 году у меня была уверенность в победе перед седьмым матчем, а была ли она у меня сегодня? Да, была. А что должен говорить тренер? Да, была, но два гола сломали игру», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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«Мы не на почте работаем. На той стороне были такие 22 мужика, которые тоже играли без плеч»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4, 3-4).



«Многие скажут, что проиграть с 3-1 — это тренерское поражение? Ну это вы скажете, это же не я скажу. Вы уже сейчас об этом говорите. Что я упустил? Две игры проиграли – одну в овертайме и в другой ошибка была. Что, я могу выйти на поле и что-то там…? У вас неправильное… Это хоккей. Это игра.



Мы не на почте работаем, что сегодня ты отправил марку, а здесь на той стороне были такие же 22 мужика, которые тоже играли без плеч, и у меня народ играл, что я не знаю, сколько они будут восстанавливаться. И такие же тренеры там работают, которые думают 24 часа в сутки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Попов держит себя в шейпе. Всё за счёт опыта»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



«Не знаю, какие эмоции у ребят сейчас. Но все видели — радость, это классно. Конечно, свои эмоции… Я помню, как нам было приятно выиграть первый раз, без сил. Сейчас у меня совсем другое, у меня есть силы, я бодр. Можно на лёд выходить.



MVP и самый быстрый игрок — 41-летний Попов? Это говорит о его технике катания, наверное. Он из-за этого быстро передвигается. Ну и просто держит себя в шейпе. На опыте, на улитках. Всё за счёт опыта — средняя скорость и повышается. Но вообще он здорово провёл весь плей-офф и заслуженно получил MVP. К сожалению, не смог выйти. У него травма опять. Он лежит, даже не вышел получать медали и праздновать с командой. Смотрел с айпада, со слезами, с эмоциями. Лежит у доктора, сейчас ему пытаются помочь. Вышел с такой травмой, забил гол победный и опять травмировался. Помните, какие голы у него были с Питером? Заслуженно получил MVP. Если продолжит карьеру, буду только рад видеть в лиге таких игроков, как Попов, Зарипов, Ерёменко, Кошечкин. Вася тоже шёл на MVP. В финальной серии он побил рекорд Ильи Сорокина по продолжительности серии сухих матчей. Есть хорошие ребята в возрасте, которые в этом плей-офф показали уникальный хоккей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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«С трибун седьмые матчи смотреть невозможно. Трясёт так, что лучше выйти калекой»

Нападающий ЦСКА и MVP плей-офф КХЛ Александр Попов прокомментировал победу в Кубке Гагарина.



«Седьмой матч бывает редко, поэтому к нему готовиться не нужно, все были готовы. Силы найдутся, если захочешь. Не ожидал, что признают MVP. Мне было не очень хорошо, поэтому пока я не особо понял. Все хвалят меня? Кубок выигрывает команда. Все молодцы, все красавцы. Как готовлюсь? Секрет. Как переломили серию? Не могу сказать. Когда отступать некуда, отдаёшь всё. Ребята зацепились и дальше друг за друга выиграли. Планировал, что буду играть в седьмом матче, как бы там ни было. С трибун смотреть седьмые матчи невозможно. Трясёт так, что лучше выйти калекой. Доказал, что рано уходить на пост в клубе. Подумать надо. Тяжёлая серия? У нас все были тяжёлые. В два раза старше партнёров? Мы наравне», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Фёдоров — центр всего. Его уверенность заряжала всех в раздевалке»

Защитник ЦСКА Даррен Диц после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.



«Эмоции переполняют. Мы бились ради этого с самого июля. Я очень горжусь нашей командой, мы достигли этого в таком сценарии, горели 1-3 в финале. В начале сезона не думал, что стану чемпионом. Это мечта, которая стала реальностью. Просто невероятно!



Фёдоров – центр всего, он заставлял нас не терять хладнокровия и придерживаться плана. Его уверенность заражала всех в раздевалке.



Сейчас сложно выбрать ключевой момент финала, но победа в пятом матче вернула нас к жизни, вернула нам веру, что мы можем это сделать», — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«Мне повезло играть в великолепной команде. Второй раз понимаешь, насколько ценно чемпионство»

Защитник ЦСКА Клас Дальбек после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.



«Оба чемпионства — великолепные моменты. Мне повезло играть в великолепной команде, все четыре года у нас были отличные шансы на победу. Второй раз понимаешь, насколько это ценно, потому что понимаешь, насколько тяжело даётся победа.



Камбэк с 1-3? У нас сильная команда, мы не отходили от своей линии, и неважно, уступали в счёте или вели, всегда старались делать то, что приносило нам успех раньше. Где-то и везение было, но мы его заслужили.



Глаз в порядке.



Ключевой момент серии? Не знаю, все матчи были очень важными. У нас был тяжёлый отрезок в домашних матчах, когда мы не могли забить. Но мы вернулись сюда, выиграли, потом провели очень сильный матч дома, а сегодня нам удался хороший старт. Не могу выделить один ключевой момент, их было много маленьких, которыми и выигрываются титулы», — сказал Дальбек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.