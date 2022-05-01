«Локомотив» продлил контракт с Елесиным на два года

«Локомотив» продлил контракт с защитником Александром Елесиным на два года, сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте. Новое соглашение с хоккеистом будет действовать до окончания сезона-2023/2024.
В прошедшем сезоне Александр провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В плей-офф на его счету четыре игры.
Всего в составе «Локомотива» на уровне КХЛ Елесин провёл 150 матчей и набрал 23 (10+13) очка.
Напомним, этот сезон был для защитника первым после возвращения в клуб. Александр выступал за команду в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, а затем играл за «Калгари Флэймз» и «Стоктон».
Напомним, в первом раунде плей-офф железнодорожники уступили московскому ЦСКА в четырёх матчах.
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