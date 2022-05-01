Хохряков, Хафизулин и ещё три хоккеиста покинули «Салават Юлаев»

Голкиперы Александр Шарыченков и Александр Скрынник, защитники Андрей Зубарев и Динар Хафизуллин, а также нападающий Пётр Хохряков покинули команду по истечении срока контрактов. Кроме того, «Салават» покинул тренер Михаил Васильев. Об этом сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте».

В прошедшем сезоне Скрынник провёл 22 матча в Высшей хоккейной лиге за фарм-клуб команды «Торос», а также сыграл один матч в плей-офф за «Салават».

Шарыченков принял участие в 17 играх регулярки, а также сыграл 10 матчей в плей-офф, где оформил один шат-аут.

Хафизуллин сыграл за уфимцев 34 встречи в регулярном чемпионате и набрал семь очков (2+5). Также он набрал пять очков (1+4) в 11 играх плей-офф.

На счету Зубарева 43 игры в регулярке и три гола. Также он сыграл в 10 матчах плей-офф.

Хохряков забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 37 матчах регулярного чемпионата, а также набрал четыре балла (1+3) в 11 встречах плей-офф.