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Вратарь Иван Бочаров подпишет двухлетнее соглашение с «Локомотивом»

Вратарь Иван Бочаров подпишет двухлетнее соглашение с «Локомотивом»
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Как стало известно «Чемпионату», голкипер Иван Бочаров, покинувший московское «Динамо», станет игроком ярославского «Локомотива» и подпишет с клубом двухлетнее соглашение.

Воспитанник динамовцев впервые сыграл за основную команду в КХЛ в сезоне-2017/2018, а в прошедшем чемпионате провёл 37 игр в регулярке и оформил три шат-аута. Ещё пять матчей он сыграл в розыгрыше Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата бело-голубые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором – уступило московскому ЦСКА 0-4.

«Локомотив» по итогам регулярки занял шестое место на Западе, но в первом раунде также уступил ЦСКА в четырёх матчах.

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