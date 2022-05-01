Вратарь Иван Бочаров подпишет двухлетнее соглашение с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Иван Бочаров, покинувший московское «Динамо», станет игроком ярославского «Локомотива» и подпишет с клубом двухлетнее соглашение.



Воспитанник динамовцев впервые сыграл за основную команду в КХЛ в сезоне-2017/2018, а в прошедшем чемпионате провёл 37 игр в регулярке и оформил три шат-аута. Ещё пять матчей он сыграл в розыгрыше Кубка Гагарина.



По итогам регулярного чемпионата бело-голубые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором – уступило московскому ЦСКА 0-4.



«Локомотив» по итогам регулярки занял шестое место на Западе, но в первом раунде также уступил ЦСКА в четырёх матчах.

Новость по теме Иван Бочаров покинул московское «Динамо»