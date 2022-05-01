Стали известны капитан и его ассистенты на ближайшие матчи сборной России

Телеграм-канал Федерации хоккея России объявил капитана сборной России и его ассистентов на турнир в Туле и Санкт-Петербурге.
Капитаном команды стал Марат Хуснутдинов, ассистенты – Никита Тертышный, Марат Хайруллин, Даниил Мисюль, Сергей Телегин, Илья Сафонов и Егор Савиков.
Напомним, первые два матча россияне проведут 1 и 2 мая с командой Беларуси. Обе встречи начнутся в 16:00 мск.
Ранее тренерский штаб сборной определил состав национальной команды на турнир.
Вратари: Максим Третьяк (ХК «Сочи»), Дмитрий Николаев (СКА), Вячеслав Пекса («Ак Барс»).
Защитники: Егор Брютов (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Никита Седов, Никита Смирнов (все – СКА), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Егор Савиков («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Макар Хабаров («Северсталь»).
Нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозёров (все – «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все – СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Тертышный («Трактор»), Марат Хайруллин («Нефтехимик»).
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