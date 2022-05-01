Экс-защитник московского «Динамо» Сергеев стал игроком «Локомотива»

Ярославский «Локомотив» в телеграм-канале сообщил о подписании контракта с защитником Андреем Сергеевым.



Отмечается, что соглашение будет действовать до окончания сезона-2023/2024.



Сергеев является чемпионом мира среди молодёжи 2011 года. В Континентальной хоккейной лиге 31-летний защитник выступал за «Нефтехимик», ЦСКА, «Амур», «Спартак», «Югру» и московское «Динамо». В сезоне-2020/2021 с 46 очками Сергеев, выступая за бело-голубых, стал самым результативным защитником КХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф), всего за два минувших сезона набрав 73 (15+58) балла.



Напомним, «Динамо» завершило выступление в текущем сезоне на стадии второго раунда плей-офф, уступив ЦСКА (0-4). В первом раунде бело-голубые переиграли «Северсталь» (4-3).