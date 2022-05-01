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Хайруллин: сборная России в Нижнекамске? Хорошая идея, люди приедут со всего Татарстана

Хайруллин: сборная России в Нижнекамске? Хорошая идея, люди приедут со всего Татарстана
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Нападающий сборной России и «Нефтехимика» Марат Хайруллин прокомментировал итоги товарищеской встречи с командой Беларуси (5:2).

«Соскучились по хоккею. Мы давно не играли, соскучились по хоккею. Самый главный вывод – поменьше удаляться. Белорусы хорошо держат шайбу. Дмитрий Николаев получил приз лучшего игрока, это понятно, вратарь забил гол. Вся команда за него рада.

Нам понравилось играть в Туле, был аншлаг, трибуны хорошо поддерживали. Как оценю идею Третьяка о матчах сборной России с клубами КХЛ и хотел бы, чтобы сборная сыграла в Нижнекамске? Я думаю, это будет хорошая идея. Люди со всего Татарстана приедут на сборную», — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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