Тертышный: в сборной России все на равных. Нет такого, что кто-то по кучкам

Нападающий сборной России и «Трактора» Никита Тертышный поделился мнением о прошедшей товарищеской встрече с командой Беларуси (5:2).



«Начали очень хорошо, но потом сбавили и пришлось поработать в меньшинстве, потом пришлось заново всё наращивать. В конце получилось забить хорошие голы и одержать победу.



Тула только начинает жить хоккеем. Хорошая атмосфера, нас очень тепло встретили болельщики. Вся организация на высшем уровне, нам нравится здесь. Что касается лидерства, то никакой дополнительной ответственности на себе не ощущал, просто играл за сборную.



Прислушивается ли ко мне молодёжь как к одному из самых опытных игроков в сборной? Это их дело — прислушиваться или нет. У нас все на равных. Если есть какие-то организационные вопросы, то не без меня. А так все на равных, нет такого, что кто-то старше или младше. Здесь собрался хороший коллектив. Нет такого, что кто-то по кучкам. Мы все вместе», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.