Третьяк и Р. Ротенберг произнесли речь в раздевалке сборной России после матча с Беларусью

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг обратились к команде после товарищеского матча с Беларусью (5:2).



«Когда вы надеваете эту майку, вы должны помнить, что для вас это большое счастье — играть за страну, а всё остальное потом. Вы надели эту майку, и всё — вы другие люди. Вы представляете свой клуб, представляете Россию», — сказал Третьяк.



«Дальше — больше, завтра ещё одна игра. У Беларуси два состава с собой, в этот раз они уже не будут после того, как проехали восемь часов на автобусе, давайте готовиться серьёзно. Красавцы, мужики, с победой», — заявил Ротенберг на видео, опубликованном в его телеграм-канале.



Следующий матч между Россией и Беларусью состоится завтра, 2 мая. Начало — в 16:00 мск.