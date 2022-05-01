Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк и Р. Ротенберг произнесли речь в раздевалке сборной России после матча с Беларусью

Третьяк и Р. Ротенберг произнесли речь в раздевалке сборной России после матча с Беларусью
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг обратились к команде после товарищеского матча с Беларусью (5:2).

«Когда вы надеваете эту майку, вы должны помнить, что для вас это большое счастье — играть за страну, а всё остальное потом. Вы надели эту майку, и всё — вы другие люди. Вы представляете свой клуб, представляете Россию», — сказал Третьяк.

«Дальше — больше, завтра ещё одна игра. У Беларуси два состава с собой, в этот раз они уже не будут после того, как проехали восемь часов на автобусе, давайте готовиться серьёзно. Красавцы, мужики, с победой», — заявил Ротенберг на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Следующий матч между Россией и Беларусью состоится завтра, 2 мая. Начало — в 16:00 мск.

Да ладно! Вратарь сборной России забил гол и вошёл в историю нашего хоккея Да ладно! Вратарь сборной России забил гол и вошёл в историю нашего хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022