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«Адмирал» подписал контракты с выпускниками фарм-клуба, команду покинули 13 игроков

«Адмирал» подписал контракты с выпускниками фарм-клуба, команду покинули 13 игроков
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Владивостокский «Адмирал» заключил соглашения с выпускниками «Тайфуна», сообщает официальный сайт клуба.

После согласования с руководством клуба и главным тренером «Адмирала» Леонидом Тамбиевым двусторонние контракты (КХЛ/ВХЛ) сроком на один год подписаны с: вратарём Арсением Цыбой, защитниками Данилом Колокольцевым, Михаилом Билым, нападающими Русланом Абдуллаевым, Ильёй Овечкиным.

Первый профессиональный двусторонний контракт (МХЛ/КХЛ) на три года подписан защитником Алексеем Ивашинниковым.

Также двусторонний контракт (КХЛ/ВХЛ) заключён с защитником Данилой Паливко.

Отмечается, что 30 апреля 2022 года закончились контракты у 13 хоккеистов «Адмирала»: Фёдора Белякова, Рихарда Букартса, Артёма Гареева, Евгения Грачёва, Андрея Ермакова, Даниила Ильина, Владислава Калетника, Джоша Кестнера, Дмитрия Лугина, Дмитрия Саюстова, Михаила Семенеко и Александра Шевченко. Также завершён контракт аренды с Камилем Фазылзяновым.

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