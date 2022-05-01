«Адмирал» подписал контракты с выпускниками фарм-клуба, команду покинули 13 игроков

Владивостокский «Адмирал» заключил соглашения с выпускниками «Тайфуна», сообщает официальный сайт клуба.
После согласования с руководством клуба и главным тренером «Адмирала» Леонидом Тамбиевым двусторонние контракты (КХЛ/ВХЛ) сроком на один год подписаны с: вратарём Арсением Цыбой, защитниками Данилом Колокольцевым, Михаилом Билым, нападающими Русланом Абдуллаевым, Ильёй Овечкиным.
Первый профессиональный двусторонний контракт (МХЛ/КХЛ) на три года подписан защитником Алексеем Ивашинниковым.
Также двусторонний контракт (КХЛ/ВХЛ) заключён с защитником Данилой Паливко.
Отмечается, что 30 апреля 2022 года закончились контракты у 13 хоккеистов «Адмирала»: Фёдора Белякова, Рихарда Букартса, Артёма Гареева, Евгения Грачёва, Андрея Ермакова, Даниила Ильина, Владислава Калетника, Джоша Кестнера, Дмитрия Лугина, Дмитрия Саюстова, Михаила Семенеко и Александра Шевченко. Также завершён контракт аренды с Камилем Фазылзяновым.
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