«Адмирал» подписал контракты с выпускниками фарм-клуба, команду покинули 13 игроков

Владивостокский «Адмирал» заключил соглашения с выпускниками «Тайфуна», сообщает официальный сайт клуба.



После согласования с руководством клуба и главным тренером «Адмирала» Леонидом Тамбиевым двусторонние контракты (КХЛ/ВХЛ) сроком на один год подписаны с: вратарём Арсением Цыбой, защитниками Данилом Колокольцевым, Михаилом Билым, нападающими Русланом Абдуллаевым, Ильёй Овечкиным.



Первый профессиональный двусторонний контракт (МХЛ/КХЛ) на три года подписан защитником Алексеем Ивашинниковым.



Также двусторонний контракт (КХЛ/ВХЛ) заключён с защитником Данилой Паливко.



Отмечается, что 30 апреля 2022 года закончились контракты у 13 хоккеистов «Адмирала»: Фёдора Белякова, Рихарда Букартса, Артёма Гареева, Евгения Грачёва, Андрея Ермакова, Даниила Ильина, Владислава Калетника, Джоша Кестнера, Дмитрия Лугина, Дмитрия Саюстова, Михаила Семенеко и Александра Шевченко. Также завершён контракт аренды с Камилем Фазылзяновым.