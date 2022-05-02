Макдэвид повторил достижение Гретцки и Хоу в НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки и Горди Хоу в Национальной хоккейной лиге.
Напомним, Макдэвид по итогам регулярного НХЛ стал обладателем награды «Арт Росс Трофи», вручаемого лучшему бомбардиру. Для 25-летнего форварда эта награда стала четвёртой в карьере. Он стал третьим игроком в истории после Гретцки и Хоу, которому удалось выиграть этот трофей минимум четыре раза до своего 26-летия. Гретцки к этому возрасту выиграл шесть раз «Арт Росс Трофи». На счету Хоу было четыре победы.
По итогам сезона форвард провёл 80 матчей и набрал 123 очка: забросил 44 шайбы и отдал 79 результативных передач. Этот сезон стал для канадца седьмым подряд с 100+ очками.
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