Заварухин — о канадце Питерсе в КХЛ: у него немножко было по линии «иностранцы-русские»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о работе с Биллом Питерсом. Напомним, этот сезон Заварухин начинал в качестве помощника канадского тренера, уволенного из клуба в конце ноября.



Что не получилось у Билла Питерса? Не хочу обсуждать работу тренера, вместе с которым я трудился. Я взял многое от него, очень много работал с видео, разбирал много микромоментов. Наверное, менталитет хоккеистов в России просто другой, где-то этого коллектива не хватило – вот результат.



У Питерса перенял очень много нюансов – много работали на вбрасываниях, очень много разного видео – и обучающего, и видеоразборов команд. У человека был опыт работы и в клубах, и в сборных – для себя что-то помечаешь, берёшь от него самое лучшее, а то, что не нравится, не берёшь.

Любимчики у Питерса? Немножко было по линии «иностранцы-русские», вот это бросилось в глаза» – сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.