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Третьяк: радовался за Николаева больше всех, потому что мне не довелось забрасывать шайбы

Третьяк: радовался за Николаева больше всех, потому что мне не довелось забрасывать шайбы
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на гол голкипера вратаря сборной России Дмитрия Николаева в матче с командой Беларуси.

«Установил рекорд наш вратарь Николаев, который гол забил. Никто в российском и советском хоккее так не забивал в пустые ворота. Поэтому его можно поздравить. Хорошая игра, я за него больше всех радовался, потому что мне не довелось, хоть я и сыграл очень много матчей за сборную страны, но ни разу не довелось забрасывать шайбы. Молодец, можно его ещё раз поздравить», – цитирует Третьяка официальный телеграм-канал Федерации хоккея России.

Напомним, по ходу третьего периода при игре в меньшинстве вратарь получил шайбу у своих ворот, а затем верхом бросил в сторону ворот соперника. Шайба перелетела через всех игроков, а белорусские защитники не успели её догнать.

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