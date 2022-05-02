Подписавший контракт с «Автомобилистом» Аалтонен не поедет в Россию в следующем сезоне

Финское издание Iltalehti со ссылкой на генерального менеджера сборной Финляндии Йере Лехтинена сообщило о том, что нападающий Миро Аалтонен, подписавший контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», не поедет в Россию.

Сообщается, что форвард подписал контракт на сезон-2022/2023 ещё до Олимпиады, а работы по расторжению начались сразу после начала военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). По словам Лехтинена, окончательное расторжение контракта должно занять несколько дней или даже часов.

Напомним, позиция Хоккейной ассоциации Финляндии заключается в том, что хоккеисты, играющие в России, в следующем сезоне не смогут выступать за национальную сборную.