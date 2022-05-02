Заварухин: хочу видеть «Автомобилист» мобильным, убыстрить команду

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился своим видением тактического подхода команды на новый сезон.



«Прежде всего хочу убыстрить команду, чтобы она была мобильнее. Хочется видеть больше скоростных игроков, которые быстро катаются, быстро контролируют шайбу и раздают передачи, чего требует современный хоккей. Понятно, что не все могут это делать – кто-то должен и на паузе сыграть, и тонкую передачу какую-то отдать. Надо найти правильный баланс, найти таскателей рояля. Надеюсь, мне этого удастся и мы достигнем хорошего результата.



Тактические тренды в современной КХЛ? Очень гибко играют – возможно, нам не хватало этой гибкости, где-то откатиться, сыграть более от обороны, не только бегать вперёд и прессинговать. Команда должна уметь перестроиться во время матча, для этого нужно время – летние сборы, тактическая подготовка, на льду и вне него – много занятий в видеозале, объяснять ребятам, показывать. Думаю, это нам поможет», – сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.