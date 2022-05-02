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Кирилл Готовец подписал контракт с московским «Динамо»

Кирилл Готовец подписал контракт с московским «Динамо»
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Защитник Кирилл Готовец подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года, оно будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Напомним, Готовец в прошедшем сезоне выступал за омский «Авангард» и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, где отдал шесть результативных передач. Также на его счету один (0+1) балл в пяти играх плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили будущему чемпиону — московскому ЦСКА — в четырёх матчах.

Помимо омского «Авангарда», белорусский защитник также выступал за минское «Динамо», где провёл три сезона.

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