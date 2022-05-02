Максим Третьяк: с дедом созваниваемся после каждой игры

Голкипер «Сочи» и сборной России по хоккею Максим Третьяк рассказал о том, что после игр созванивается со своим дедом – президентом Федерации хоккея России и легендарным вратарём Владиславом Третьяком.
«В любом случае всегда приятно приехать в сборную, какая бы она ни была — юниорская, молодёжная, национальная. Это огромный позитив, поэтому при любом вызове я всегда рад.
Я жду интересный хоккей, лёгкой прогулки в любом случае не будет. Очень хорошие команды, все хотят победить, и я уверен, что будет интересный хоккей и нам нужно будет выложиться на все 100%, чтобы выиграть.
Напутствия от деда? Да нет, специальных каких-то напутствий не было. Иногда после игр даёт советы. В любом случае после каждой игры созваниваемся, как в любой семье, общаемся. Не могу сказать, что досконально разбираем игры, но обмениваемся впечатлениями.
Мечта? Я не люблю загадывать — просто работаю, занимаюсь своим любимым делом. Стараюсь с каждым днём стать лучшей версией себя, люблю своё дело и стараюсь помочь команде», — цитируют Третьяка «Тульские Известия».
Напомним, на данный момент вратарь выступает за сборную России в контрольных матчах в Туле. Затем он сыграет на турнире в Петербурге.
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