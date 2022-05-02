Петтерссон, Авцин и Галузин покинули «Спартак»

Московский «Спартак» объявил на официальном сайте о том, что нападающие Эмиль Петтерссон, Александр Авцин и Владимир Галузин покинули команду.
В прошедшем сезоне Петтерссон провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 24 очка: забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф у него одна передача в пяти играх.
Авцин сыграл в 36 играх регулярки и заработал четыре балла за результативность: гол и три передачи.
Галузин присоединился к «Спартаку» по ходу сезона, перейдя из «Амура», и сыграл в четырёх играх регулярного чемпионата. Также на его счету пять матчей в розыгрыше Кубка Гагарина – 2022.
«Спартак» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте и вышел в плей-офф. Первый раунд красно-белые прошли автоматически из-за снятия с турнира «Йокерита». Во втором раунде «Спартак» уступил петербургскому СКА.
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