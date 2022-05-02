«Авангард» подписал контракт с экс-форвардом «Амура» Александром Горшковым

Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале клуба сообщил о подписании контракта с нападающим Александром Горшковым.



Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард провёл 47 матчей за хабаровский «Амур», в которых набрал 25 (12+13) результативных очков.



«Горшков долгое время был лидером «Амура», за последние четыре сезона он неизменно забивал 10 и более шайб. Стабильный мастер, праворукий, техничный форвард, обладающий хорошей скоростью и высоким голевым чутьём. Для него переход в «Авангард» станет новым вызовом в карьере, возможностью проявить себя в топ-9 нашей команды», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.