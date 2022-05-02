«Авангард» подписал контракт с экс-форвардом «Амура» Александром Горшковым
Поделиться
Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале клуба сообщил о подписании контракта с нападающим Александром Горшковым.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард провёл 47 матчей за хабаровский «Амур», в которых набрал 25 (12+13) результативных очков.
«Горшков долгое время был лидером «Амура», за последние четыре сезона он неизменно забивал 10 и более шайб. Стабильный мастер, праворукий, техничный форвард, обладающий хорошей скоростью и высоким голевым чутьём. Для него переход в «Авангард» станет новым вызовом в карьере, возможностью проявить себя в топ-9 нашей команды», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
16:27
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:14
-
14:39
-
14:12
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:26
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:42
-
10:28
-
10:15
-
10:01
-
09:11
-
07:38
-
04:53
-
04:08
-
03:11
-
02:21
-
01:41
-
00:00
- 1 мая 2022
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:35
-
22:20
Партнерский контент