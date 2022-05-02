«Коламбус» сообщил о подписании контракта с Кириллом Марченко

Российский нападающий Кирилл Марченко подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что соглашение с 21-летним форвардом заключено сроком на два года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Марченко принял участие в 39 встречах регулярного сезона за санкт-петербургский СКА, набрав 20 (12+8) очков при показателе полезности «+5». Также форвард сыграл в 12 матчах плей-офф Высшей хоккейной лиги за «СКА-Неву», набрав 8 (6+2) очков.



«Коламбус» выбрал Марченко на драфте НХЛ 2018 года во втором раунде под общим 49-м номером. «Мундиры» заняли десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

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