Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский отреагировал на запрет финнам из КХЛ играть за национальную сборную

Каменский отреагировал на запрет финнам из КХЛ играть за национальную сборную
Комментарии

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию и руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение Федерации хоккея Финляндии запретить финнам из КХл выступать за национальную сборную.

«Как мы можем за Федерацию обсуждать, почему они так поступили. Эта ситуация не может повлиять на ситуацию с легионерами в России. У нас как был хоккей на высшем уровне, так и будет. От самих легионеров зависит. Всегда пожалуйста, играйте. Мы же не запрещаем. Лига тоже не запрещает. И мы также никого не выгоняли. Найдём других! Даже если они по каким-то причинам не приедут, мы все равно будем играть и растить своих хоккеистов. Будем прогрессировать своим хоккеем!» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022