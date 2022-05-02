Каменский отреагировал на запрет финнам из КХЛ играть за национальную сборную

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию и руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение Федерации хоккея Финляндии запретить финнам из КХл выступать за национальную сборную.



«Как мы можем за Федерацию обсуждать, почему они так поступили. Эта ситуация не может повлиять на ситуацию с легионерами в России. У нас как был хоккей на высшем уровне, так и будет. От самих легионеров зависит. Всегда пожалуйста, играйте. Мы же не запрещаем. Лига тоже не запрещает. И мы также никого не выгоняли. Найдём других! Даже если они по каким-то причинам не приедут, мы все равно будем играть и растить своих хоккеистов. Будем прогрессировать своим хоккеем!» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.