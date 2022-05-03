Овечкин поделился ожиданиями от противостояния с «Флоридой» и Сергеем Бобровским

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от стартового матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», а также рассказал о том, как команда будет готовиться к противостоянию с голкипером «пантер» Сергеем Бобровским.
«Мы собираемся изучить хайлайты Бобровского, чтобы понять, как забивать ему. У них отличная команда. Для нас это очень интересное противостояние», — приводит слова Овечкина официальный русскоязычный телеграм-канал НХЛ.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.
Напомним, «пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах и потерпев 24 поражения, 18 из которых — в основное время. «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 100 баллов, потерпев 38 поражений (26 — в основное время).
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