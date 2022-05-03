Защитник Миронов выбирал между «Динамо» и «Локомотивом, он пошёл на понижение

Как стало известно «Чемпионату», защитнику Андрею Миронову предлагали в ярославском «Локомотиве» большую сумму двухлетнего контракта, но он решил остаться на меньшую сумму, будучи неограниченно свободным агентом.

В ближайшее время Миронов подпишет контракт с московским «Динамо» на два сезона.

В прошедшем сезоне Андрей провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на его счету один гол в 11 встречах.

Миронов выступает за бело-голубых с сезона-2018/2019, когда вернулся в московскую команду после одного сезона в НХЛ и АХЛ. Тогда он выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Хендерсон Силвер Найтс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили будущему чемпиону — московскому ЦСКА — в четырёх матчах.