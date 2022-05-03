«Надеешься, что он проснётся и почувствует себя хорошо». Лавиолетт — о состоянии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт в преддверии стартового матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» рассказал о состоянии российского нападающего Александра Овечкина, который восстанавливается после травмы.
«Он провёл ещё одну полноценную тренировку. У него не было ограничений. Ты надеешься, что он проснётся завтра и почувствует себя хорошо, и всё будет говорить о том, что он будет в строю. Но он провёл два действительно хороших дня», — приводит слова Лавиолетта Washington Hockey Now.
1 мая Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в звене.
Напомним, Овечкин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.
- 3 мая 2022
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