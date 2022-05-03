Кузнецов: не «Вашингтон» выиграл Президентский кубок, но и мы чувствуем большое давление

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

«Честно говоря, я думаю, что ожидания от обеих команд и давление на них примерно одинаковые. Несмотря на то что мы не выиграли Президентский кубок и к тому же прошли в плей-офф лишь благодаря уайлд-кард, мы тоже чувствуем довольно большое давление», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.

Напомним, «пантеры» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах и потерпев 24 поражения, 18 из которых — в основное время. «Вашингтон» занял восьмое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 100 баллов, потерпев 38 поражений (26 — в основное время).