Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Дальбек перешёл в швейцарский «Давос»

Защитник ЦСКА Клас Дальбек заключил контракт со швейцарским «Давосом», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что 30-летний игрок обороны подписал соглашение на два года.



Напомним, шведский хоккеист с 2018 года выступал в Континентальной хоккейной лиге, играя за ЦСКА. Он дважды выиграл Кубок Гагарина (сезон-2018/2019 и 2021/2022) в форме армейского клуба. В завершившемся сезоне Дальбек принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Кроме того, в победном плей-офф защитник сыграл ещё 22 матча, в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.



Отметим, что до ЦСКА он также поиграл в НХЛ. Там он примерял форму «Каролины Харрикейнз», «Аризоны Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс».