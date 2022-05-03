Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Дальбек перешёл в швейцарский «Давос»

Защитник ЦСКА Клас Дальбек заключил контракт со швейцарским «Давосом», сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что 30-летний игрок обороны подписал соглашение на два года.
Напомним, шведский хоккеист с 2018 года выступал в Континентальной хоккейной лиге, играя за ЦСКА. Он дважды выиграл Кубок Гагарина (сезон-2018/2019 и 2021/2022) в форме армейского клуба. В завершившемся сезоне Дальбек принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Кроме того, в победном плей-офф защитник сыграл ещё 22 матча, в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.
Отметим, что до ЦСКА он также поиграл в НХЛ. Там он примерял форму «Каролины Харрикейнз», «Аризоны Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс».
- 3 мая 2022
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