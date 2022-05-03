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«Капризов казался растерянным». Аналитик TNT похвалил тактику «Сент-Луиса» против Кирилла

«Капризов казался растерянным». Аналитик TNT похвалил тактику «Сент-Луиса» против Кирилла
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Бывший канадский хоккеист и аналитик TNT Рик Токкет на своей странице в «Твиттере» отметил тактику «Сент-Луис Блюз» по сдерживанию российского нападающего Кирилла Капризова в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».

«Берюбе избрал отличный план действий с Капризовым: его хоккеисты всё время встречали лучшего игрока «Уайлд» ещё в средней зоне. Капризов казался растерянным. Стоит ждать некоторых тактических коррективов от наставника «Миннесоты» Дина Эвасона в следующем матче», — говорится в сообщении.

Отметим, что Токкет является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Кроме того, он работал тренером.

Напомним, Капризов сыграл 18 минут в первом матче серии с «Блюз» (0:4). Он нанёс пять бросков по воротам «блюзменов».

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