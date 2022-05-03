«Мы были подавлены». Тренер «Миннесоты» — о грубом ударе Сперджена клюшкой по Бучневичу

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поступок капитана команды Джареда Сперджена в первом матче команд в рамках серии Кубка Стэнли 2022 года (0:4) с «Сент-Луис Блюз». Хоккеист ударил клюшкой по лодыжкам российского форварда Павла Бучневича, его удалили на две минуты.

«Мы были подавлены. Мы схватили несколько глупых удалений. Это глупое удаление. Он это знает. Когда Джаред Сперджен делает что-то подобное, это означает, что твоя команда немного не в порядке. Так что они вернутся в нормальное состояние, и Джаред будет парнем, который сделает это», — приводит слова Эвасона журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

Напомним, Сперджен получил штраф в $ 5 тыс. за удар по ногам Бучневича. Капитана «Миннесоты» могли дисквалифицировать.