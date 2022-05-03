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Российский голкипер Ярослав Аскаров подписал контракт с фарм-клубом «Нэшвилла»

Российский голкипер Ярослав Аскаров подписал контракт с фарм-клубом «Нэшвилла»
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Российский голкипер Ярослав Аскаров подписал пробный контракт с фарм-клубом «Нэшвилл Предаторз» в АХЛ — «Милуоки Эдмиралз», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Соглашение подписано до конца сезона-2021/2022. 7 мая стартует серия плей-офф АХЛ между «Милуоки» и «Манитобой Мус».

Напомним, 19-летний Аскаров в завершившемся сезоне КХЛ выступал за СКА. За санкт-петербургскую команду голкипер в регулярном чемпионате сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81. Кроме того, Аскаров отыграл девять встреч в Высшей хоккейной лиге за «СКА-Неву», одержав пять побед при 89,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,57. Также на его счету три матча в плей-офф ВХЛ.

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