Бочаров: до последнего ждал, что Кудашов объяснит мне ситуацию с Олимпиадой

Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров рассказал о невызове в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Если касаться темы Олимпиады, то почувствовал непонимание. Вроде как я должен был поехать на сбор, но в последний момент меняется список, и никто ничего не объясняет. Хотя я думаю, что Алексей Николаевич Кудашов знал, в чём причина, и он мог подойти и по-честному мне рассказать всё как есть. До последнего ждал, что он мне всё объяснит. Если бы мне хотя бы объяснили ситуацию и сказали: «Такая-то и такая-то ситуация, на данный момент мы считаем, что есть вратари сильнее тебя». Это было бы одно дело, а когда всё произошло молча… К тому же я считаю, что на тот момент находился в хорошей форме и был готов побороться за поездку на Олимпиаду. А дальше я переключился на работу в клубе, но, видимо, подготовился неправильно.

Состоялся ли разговор с Кудашовым перед уходом? Его не состоялось, и я не уверен, что он состоится. Если честно, то после завершения сезона и нашего вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, когда мы продолжали кататься, ждал, что он подойдёт и поинтересуется тем, какие у меня планы, но этого не случилось», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.