Австралия ввела санкции против Владислава Третьяка и Александра Жукова

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков попали под санкции Австралии, сообщается на официальном сайте правительства страны.

Оба являются депутатами Государственной Думы РФ.



Отметим, что в обновлённый список вошли 76 депутатов российской Госдумы, а также министры Донецкой и Луганской народных республик. Австралия к этому моменту ввела санкции против более чем 800 российских и белорусских граждан.

Напомним, Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. По словам бывшего голкипера сборной СССР, он планирует поучаствовать в выборах на пост главы организации ещё раз. Президент ФХР находится на своей должности в течение четырёх лет.