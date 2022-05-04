Австралия ввела санкции против Владислава Третьяка и Александра Жукова
Поделиться
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков попали под санкции Австралии, сообщается на официальном сайте правительства страны.
Оба являются депутатами Государственной Думы РФ.
Отметим, что в обновлённый список вошли 76 депутатов российской Госдумы, а также министры Донецкой и Луганской народных республик. Австралия к этому моменту ввела санкции против более чем 800 российских и белорусских граждан.
Напомним, Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. По словам бывшего голкипера сборной СССР, он планирует поучаствовать в выборах на пост главы организации ещё раз. Президент ФХР находится на своей должности в течение четырёх лет.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
17:24
-
17:00
-
16:46
-
16:36
-
16:28
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
14:35
-
14:22
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:44
-
11:31
-
11:14
-
10:59
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
08:55
-
08:28
-
08:27
-
08:21
-
08:19
-
07:59
Партнерский контент