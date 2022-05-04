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«Ак Барс» отреагировал на слухи об обмене Шипачёва отрывком из «Парка Юрского периода»

«Ак Барс» отреагировал на слухи об обмене Шипачёва отрывком из «Парка Юрского периода»
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«Ак Барс» на официальной странице в «Твиттере» анонсировал переход в клуб троих хоккеистов московского «Динамо» пародийным отрывком из фильма «Парк Юрского периода».

Один из героев фильма, вместо лица которого подставили лицо нового главного тренера казанцев Олега Знарка, произносит фразу: «Добро пожаловать в парк Юрского периода». После этого появляются кадры бегущих динозавров, которым приделали лица хоккеистов. Среди показанных игроков можно заметить лица защитника Вячеслава Войнова, а также нападающих Станислава Галиева и Вадима Шипачёва.

«Трансферы, слухи, контракты — это мы любим», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время состоится крупный обмен между «Динамо» и «Ак Барсом». В казанскую команду перейдут Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев. «Динамо» получит за них символическую сумму — 1000 рублей.

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