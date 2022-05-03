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Агент отреагировал на слух об обмене Шипачёва, Войнова, Галиева в «Ак Барс» за 1000 рублей

Агент отреагировал на слух об обмене Шипачёва, Войнова, Галиева в «Ак Барс» за 1000 рублей
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал слухи о возможном обмене его клиента Станислава Галиева, а также Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова в «Ак Барс» за 1000 рублей.

«Всё возможно. Для московского «Динамо» это хорошая сделка — сбросить большие контракты. Никто не будет выкупать игроков с большими соглашениями. Потом пришлось бы им выплачивать компенсацию. Так что «Динамо» в плюсе. Но Станислава Галиева в этом списке пока нет», — приводит слова Бабаева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время состоится крупный обмен между «Динамо» и «Ак Барсом». В казанскую команду перейдут Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев. «Динамо» получит за них символическую сумму — 1000 рублей.

Напомним, все три хоккеиста — серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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