Агент отреагировал на слух об обмене Шипачёва, Войнова, Галиева в «Ак Барс» за 1000 рублей

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал слухи о возможном обмене его клиента Станислава Галиева, а также Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова в «Ак Барс» за 1000 рублей.
«Всё возможно. Для московского «Динамо» это хорошая сделка — сбросить большие контракты. Никто не будет выкупать игроков с большими соглашениями. Потом пришлось бы им выплачивать компенсацию. Так что «Динамо» в плюсе. Но Станислава Галиева в этом списке пока нет», — приводит слова Бабаева Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время состоится крупный обмен между «Динамо» и «Ак Барсом». В казанскую команду перейдут Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев. «Динамо» получит за них символическую сумму — 1000 рублей.
Напомним, все три хоккеиста — серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
- 3 мая 2022
-
18:32
-
18:18
-
17:56
-
17:33
-
17:05
-
16:51
-
16:20
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:13
-
13:17
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:09
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:44
-
09:14
-
08:49
-
08:29
-
08:20
-
08:00
-
07:23
-
07:20
-
06:09
-
05:51
-
05:49