Евгений Малкин превзошёл достижения легенд НХЛ Марио Лемье, Бретта Халла и Дага Гилмора

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу и отдал результативную передачу, суммарно набрав два очка.

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для форварда «пингвинов» эта встреча стала 52-й в карьере в плей-офф, когда он записывает на свой счёт не менее двух баллов. По этому показателю он вышел на девятое место в истории НХЛ, обойдя Марио Лемье, Бретта Халла и Дага Гилмора (у всех — по 51-му очку).

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.