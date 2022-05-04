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Евгений Малкин повторил клубное достижение Яромира Ягра

Евгений Малкин повторил клубное достижение Яромира Ягра
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу и отдал результативную передачу, суммарно набрав два очка.

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для форварда «пингвинов» этот гол стал 65-м в плей-офф. По этому показателю 35-летний Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга», сравнявшись с Яромиром Ягром.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

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