«Строим не Звезду Смерти — нечто покруче». «Авангард» отреагировал на день «Звёздных войн»

Пресс-служба омского «Авангарда» в официальном телеграм-канале отреагировала на день «Звёздных войн» — ставшей классической кинофраншизы. Многие болельщики сравнивали строящийся в Омске стадион «Арена-Омск» со шлемом одного из известнейших персонажей «Звёздных войн» — Дарта Вейдера.

«Строим не Звезду Смерти, а кое-что покруче», — говорится в сообщении.

Отметим, что 4 мая празднуется день «Звёздных войн». Выбор даты связан с фразой, которая часто звучит в фильме: «Да пребудет с тобой Сила». В оригинале эта цитата выглядит так: May the Force be with you. Это созвучно с фразой May the fourth be with you (Четвёртое мая пребудет с тобой).

Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года. Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт на домашней площадке. Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Предусмотрено 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.