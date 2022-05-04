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«Не горжусь этим». Капитан «Миннесоты» прокомментировал грубый удар по ногам Бучневича

«Не горжусь этим». Капитан «Миннесоты» прокомментировал грубый удар по ногам Бучневича
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Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен прокомментировал свой поступок в первом матче серии Кубка Стэнли 2022 года (0:4) с «Сент-Луис Блюз». Хоккеист ударил клюшкой по лодыжкам российского форварда Павла Бучневича, его удалили на две минуты.

«Не горжусь этим. Обычно я так не поступаю, я был немного расстроен.

Рад, что с ним всё в порядке. Это то, что я обычно не делаю. Я не такой игрок. Не могу быть доволен собой, по крайней мере», — приводит слова Сперджена журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Сперджен получил штраф в $ 5 тыс. за удар по ногам Бучневича. Капитана «Миннесоты» могли дисквалифицировать. Сперджен ни разу не набирал более 20 минут штрафа в регулярных чемпионатах за 12-летнюю карьеру, а в прошлом сезоне и вовсе занял второе место в голосовании за приз «Леди Бинг Трофи» (джентльмену на льду).

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