35-летний Антон Белов поделился подробностями возвращения в «Авангард» спустя 13 лет

35-летний защитник Антон Белов поделился эмоциями от возвращения в омский «Авангард».



«Слов нет. За два дня всё быстро решилось. Пару дней назад традиционно на лето привезли детей в Омск. Каждое лето здесь проводим. Город для меня не чужой абсолютно. Несколько мест я могу назвать своим домом, и Омск — один из них. Я в Челябинск последние лет пять не приезжал, а в Омске у супруги родители живут. Каждый год здесь. Город, можно сказать, родной.



Когда я сюда приходил, 13 лет назад, мне было 22 года, был этап перестройки, за лето сменилось 17 человек. И сейчас я наблюдаю, как команда возвращается в родной город. Для города это большое событие, потому что возвращается, можно сказать, городообразующая организация. Болельщики очень ждали. Смотрю, как болели даже тогда, когда команда находилась в Балашихе: переживали, болели, ждали возвращения.



Не понимаю, когда говорят, что кто-то не хочет ехать в Омск. Потому что я хорошо знаю город, каждое лето мы здесь проводим, очень люблю. Посмотрите, что на [улице] Ленина творится — только моря не хватает, курортный город. И молодёжь талантливая, и уровень сервиса, есть куда сходить. Мне очень нравится Омск. Я очень рад, что возвращаюсь домой», — приводит слова Белова официальный телеграм-канал «ястребов».

Новость по теме «Авангард» подписал контракт с 35-летним защитником Антоном Беловым