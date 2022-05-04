Американский журналист — о перспективах «Миннесоты»: грядёт ад потолка зарплат

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо составил рейтинг клубов НХЛ в зависимости от того, какое давление оказывается на каждую из команд. Он выделил четыре главных фактора: ожиданий, засухи (сколько клуб не выигрывал Кубок Стэнли), уходящего времени (как команда может измениться после сезона — из-за стареющих игроков, проблем с потолком зарплат или с новыми контрактами) и особых обстоятельств (дополнительные условия).



«Миннесота Уайлд» в его рейтинге заняла третье из 16 мест.

«Фактор ожиданий: 6/10. Казалось, что они забрали статус фаворита в серии с «Сент-Луисом», прежде чем их раздавили в первой встрече, но, по-видимому, во втором раунде будет ждать «Колорадо».



Фактор засухи: 9/10. Дело не в том, что «Уайлд» никогда не выигрывали Кубок за 21 сезон — они почти никогда не были интересны. И не забывайте о «Норт Старз», отыгравшем 26 сезонов. Значит, мы приближаемся к почти полувековому ожиданию Кубка Стэнли в Миннесоте.



Фактор уходящего времени: 8/10. Состав не особенно постарел, но в следующем году грядёт ад потолка зарплат благодаря прошлогодним выкупам. О, а ещё нет никакой гарантии, что Марка-Андре Флёри оставят, — он мог быть подписан всего на сезон.



Особые обстоятельства: +1. Что касается обмена Флёри, то это ход, который делает команда, когда думает, что в этом году их ждёт большой рывок.



Оценка давления: 24/30. Совершенно случайно я вижу тонну сообщений от фанатов, считающих, что «Уайлд» пройдут «Колорадо». И даже если это плюс-минус общее мнение людей, то «Миннесоту» уж точно нельзя причислить к числу команд, от которых ожидают немногого», — цитирует Макиндо The Athletic.