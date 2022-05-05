Московское «Динамо» подписало контракт с голкипером Константином Волковым

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило о подписании контракта с голкипером Константином Волковым.
24-летний вратарь подписал одностороннее соглашение сроком на два года. Волков — воспитанник петербургского хоккея. Он выступал за «СКА-Варяги», «СКА-1946», «СКА-Неву», «Сокол» и «Югру». Прошедший сезон голкипер провёл в финском клубе «Эссят». В сезоне-2020/2021 он стал обладателем Кубка Петрова. За всю карьеру выступлений в ВХЛ провёл 73 игры, в которых одержал 33 победы, отразив 91,6% бросков и в среднем пропуская 2,10 шайб за игру. Имеет в своём активе 100 игр в МХЛ.
«Приветствуем в рядах нашего Клуба вратаря Константина Волкова. Для него это новый вызов в карьере, ведь раньше он защищал ворота лучшей команды ВХЛ в сезон 2020/2021 и затем команды финского чемпионата «Эссят». Важно, что в обоих случаях Константин показывал уверенную игру, что и отразилось на его статистике. Волков — вратарь с хорошими физическими данными. Уверен, что он будет прогрессировать и сможет побороться за место основного вратаря. Удачи!», — заявил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.
- 5 мая 2022
-
19:18
-
19:02
-
18:47
-
18:42
-
18:33
-
17:55
-
17:42
-
17:10
-
16:45
-
16:36
-
16:22
-
15:55
-
15:41
-
14:45
-
14:36
-
14:12
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:35
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:44
-
12:31
-
12:23
-
12:04
-
11:30
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:20
-
10:05