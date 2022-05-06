Панарин признан лучшим игроком встречи с «Питтсбургом». Шестёркин – вторая звезда

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим игроком второй встречи 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:2, 1-1 в серии).

Панарин провёл на льду 19 минут и 4 секунды и, помимо заброшенной шайбы, отметился двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «0».

Вторая звезда матча – российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 39 бросков из 41. Замкнул тройку лучших центральный нападающий «синерубашечников» Фрэнк Ватрано, который забросил одну шайбу и отдал два ассиста.

Напомним, с ничейным счётом серия переезжает в Питтсбург. Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Начало – 2:00 мск.