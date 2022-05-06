Лавиолетт: это был один из матчей, где пропущенные голы не были отражением игры «Кэпиталз»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру команды во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:5).



«В первом периоде мы делали почти всё правильно, но уступили 0:2. И в начале второго периода мы также показывали правильный хоккей, но они сумели забросить третью и четвёртую шайбы. К концу второго периода наша игра развалилась, и мы не показали ничего в третьем периоде.



Это был один из тех матчей, где четыре пропущенные шайбы не были для меня отражением игры. Но мне не нравится то, как мы играли после того, как счёт стал 1:4», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



Следующий матч серии состоится завтра, 7 мая, в Вашингтоне. Начало — в 20:00 мск.