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Илья Воробьёв подписал новый контракт с «Металлургом»

Илья Воробьёв подписал новый контракт с «Металлургом»
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Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с главным тренером клуба Ильёй Воробьёвым, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024.

Тренерскую карьеру Воробьёв начал в молодёжном клубе «Локо» из Ярославля в сезоне-2011/2012. В декабре 2011-го наставник стал тренером возрождаемого «Локомотива», который тогда выступал в ВХЛ.

В «Металлург» Илья Воробьёв пришёл в мае 2012 года. В штабе Майка Кинэна он выиграл Кубок Гагарина – 2014, а в октябре 2015 года стал уже главным тренером «Металлурга», и в первый же для себя сезон выиграл Кубок Гагарина. Вместе с «Магниткой» Илья Воробьёв завоевал серебряные награды сезона-2016/2017.

С 2016 года Илья Воробьёв входил в тренерский штаб сборной России. В апреле 2018 года был назначен заместителем главного тренера, в июне его повысили до должности главного тренера. Также возглавлял тренерский штаб СКА.

В сентябре 2019 года Воробьёв снова стал главным тренером «Металлурга». В сезоне-2021/2022 клуб завоевал серебряные награды КХЛ.

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