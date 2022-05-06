Сидни Кросби — второй игрок в истории «Питтсбурга», забивший 70+ голов в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для канадского форварда этот гол стал 70-м в плей-офф. 34-летний Кросби — второй игрок в истории «Питтсбурга», добравшийся до этой отметки. До него 70 шайб удалось забросить легенде «пингвинов» Марио Лемье. Всего за карьеру в плей-офф он забил 76 голов.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.
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