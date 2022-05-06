«На это больно смотреть». Экс-хоккеист НХЛ отреагировал на грубый силовой приём Свечникова
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Бывший хоккеист НХЛ Тони Амонте отреагировал на грубый силовой приём российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова, применённый против шведского защитника «Бостон Брюинз» (5:2) Хампуса Линдхольма во второй встрече серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ.
«Я думаю, что это был отличный силовой приём. Он атаковал его точно в грудь. Это легко понять, ведь у него поломалась клюшка. Посмотрите на Линдхольма — у него в руке остался лишь обух. Да, на это больно смотреть. Но силовой приём был проведён в грудь. Свечников не целится в голову, не прыгает… Это был потрясающий хит от большого, крепкого парня», — приводит слова Амонте NBC Sports Boston.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
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