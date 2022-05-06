«На это больно смотреть». Экс-хоккеист НХЛ отреагировал на грубый силовой приём Свечникова

Бывший хоккеист НХЛ Тони Амонте отреагировал на грубый силовой приём российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова, применённый против шведского защитника «Бостон Брюинз» (5:2) Хампуса Линдхольма во второй встрече серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ.

«Я думаю, что это был отличный силовой приём. Он атаковал его точно в грудь. Это легко понять, ведь у него поломалась клюшка. Посмотрите на Линдхольма — у него в руке остался лишь обух. Да, на это больно смотреть. Но силовой приём был проведён в грудь. Свечников не целится в голову, не прыгает… Это был потрясающий хит от большого, крепкого парня», — приводит слова Амонте NBC Sports Boston.

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