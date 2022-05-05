Андрей Свечников мощным силовым приёмом снёс шведского защитника «Бостона». Видео

22-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников применил яркий силовой приём против шведского защитника «Бостон Брюинз» (5:2) Хампуса Линдхольма во второй игре серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ.
В результате столкновения Линдхольм оказался на льду, ему даже потребовалось даже покинуть площадку.
Напомним, Свечников в этой игре провёл на льду 17 минут 24 секунды – на его счету заброшенная шайба и результативная передача при коэффициенте полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ Андрей принял участие в 28 матчах плей-офф, в которых набрал 23 (11+12) очка при показателе полезности «+12» и 31 минуте штрафного времени.
Третья встреча серии пройдёт уже в Бостоне. Она состоится в ночь на субботу, 7 мая. Начало – 2:00 мск.
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