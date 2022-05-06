«Дал нам шанс найти свою игру». Тренер «Флориды» похвалил игру Бобровского с «Вашингтоном»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал выступление российского голкипера команды Сергея Бобровского во второй встрече первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1, 1-1).
«Боб был очень хорош и надёжен, дал нам шанс найти свою игру. Я знал, что мы её найдём, но не ожидал, что мы так нервно начнём игру. Боб сфокусирован и находится в отличной форме», — сказал после встречи Брюнетт.
Ранее завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Российский голкипер Сергей Бобровский признан третьей звездой матча. Россиянин совершил 26 сейвов.
- 6 мая 2022
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