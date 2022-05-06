Третьяк: мы можем принять второй клуб из Беларуси в КХЛ. Главное, чтобы они были готовы

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о возможности принять в КХЛ второй клуб из Беларуси.

«Как правило, наши сборные играли в Москве и Петербурге. Но болельщики у нас по всей стране. Во время международных перерывов мы планируем, чтобы национальная сборная играла против лучших клубов Дальнего Востока, Сибири. Планируем матч в Казани, матч в Уфе. Каждый из сильных клубов сыграет по одному матчу со сборной. Думаю, это вызовет большой интерес.



Мы ждём предложений от белорусов. Они тоже хотят провести турнир. Пока играли только у нас, но белорусские болельщики тоже хотят увидеть наши национальные сборные у себя. У нас есть перерывы (в календаре КХЛ). В один их этих перерывов мы будем играть. У нас есть не только национальная, но и олимпийская, молодёжная, юношеская сборные. Есть чемпионат Федеральных округов, где играют 15-16-летние мальчишки. Пригласим лучшие команды Беларуси участвовать в этих турнирах.

Всё равно мы вернёмся в хоккейную семью. Не сегодня, так завтра. Постараемся сделать так, чтобы белорусы завоевывали более высокие места на чемпионатах мира в будущем. Взаимодействие в любом случае пойдёт на пользу», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Сильно не обсуждаем второй клуб в КХЛ. Всё упирается в финансирование. Стоят задачи, чтобы минское «Динамо» достигло наилучшего результата и прошло как минимум во второй раунд плей-офф КХЛ.

Собрали все документы (для вступления «Шинника» в МХЛ), подали заявку. Теперь ждём совета директоров. Если утвердят, то команде быть. Финансирование есть. С удовольствием примем участие в МХЛ. Это необходимо для наших молодых хоккеистов. Белорусский хоккей стал очень молодым. Молодёжь перспективная и злая», — сказал председатель ФХРБ Александр Богданович.