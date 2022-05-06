«Металлург» и Кошечкин ведут переговоры по новому однолетнему контракту

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о ходе переговоров с 39-летним голкипером Василием Кошечкиным по новому однолетнему контракту.



«Мы находимся в процессе обсуждения нового однолетнего контракта с вратарём Василием Кошечкиным», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 39-летний Кошечкин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги. Российский голкипер стал первым вратарём в истории отечественных чемпионатов, проведшим 100 матчей на ноль. В серии с московским ЦСКА Кошечкин установил рекорд продолжительности сухой серии для финала – 156:34.

Кошечкин стал лучшим вратарём в пятый раз по итогам раунда плей-офф, он одержал три победы в семи матчах. По его воротам было нанесено 212 бросков, из которых он отразил 93,4%. Коэффициент надёжности составил 1,98. Кошечкин сыграл два матча на ноль. Кошечкин стал первым вратарём, пять раз признававшимся лучшим по итогам раунда плей-офф.